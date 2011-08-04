〔欧洲个股〕荷兰国际集团(ING)旗下保险事业IPO计画可能有变

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透阿姆斯特丹8月4日电---荷兰国际集团(ING)ING.AS旗下保险事业近期内不会进行股票公开上市,因受到金融市场剧烈波动影响,ING并称,业内买家已表达收购兴趣.
ING执行长Jan Hommen指出,"目前不是进行IPO的好时机.金融市场现在接受程度不好.或许未来会好."稍早ING公布第二季财报优于预期.[ID:nCN1875915]
ING美国及欧亚保险事业分别进行首次公开上市(IPO)的计画将持续.但Hommen承认,有可能卖给同业.
"我们不能排除会有人提议收购.这有可能发生.我们很清楚这点,而且如果真的有,我们就必须研究考虑.我们不排除这个可能,"ING财务长Patrick Flynn称.
荷兰保险公司Delta Lloyd(DLL.AS)周四表示,对ING的比利时保险业务感兴趣.(完)
--编译 蔡美珍;审校 艾茂林
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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