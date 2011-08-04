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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 18:33 BJT

〔全球矿业〕蒙古煤矿巨擘Tolgoi开始向中国铝业出货

路透乌兰巴托8月4日电---蒙古大规模的Tavan Tolgoi项目周四开始向新夥伴中国铝业(601600.SS)出货4,000吨煤.

国营矿商Erdenes Tavan Tolgoi上周同意向中国铝业出售总值2.50亿美元的东Tsankhi矿区煤矿,此举是要为该公司规划的明年海外上市计画筹资.

Erdenes确认,每辆载运100吨Tavan Tolgoi焦煤的总共40辆卡车已南下前往中国.(完)

--编译 王冠中;审校 艾茂林

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