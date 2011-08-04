〔全球矿业〕蒙古煤矿巨擘Tolgoi开始向中国铝业出货

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透乌兰巴托8月4日电---蒙古大规模的Tavan Tolgoi项目周四开始向新夥伴中国铝业(601600.SS)出货4,000吨煤.
国营矿商Erdenes Tavan Tolgoi上周同意向中国铝业出售总值2.50亿美元的东Tsankhi矿区煤矿,此举是要为该公司规划的明年海外上市计画筹资.
Erdenes确认,每辆载运100吨Tavan Tolgoi焦煤的总共40辆卡车已南下前往中国.(完)
--编译 王冠中;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。