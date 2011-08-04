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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 07:32 BJT

《日本重要政经日程》--8月5日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月4日(四)

2350 - 7月外汇储备

8月5日(五)

-- 日本财务大臣野田佳彦和经济财政大臣与谢野馨在内阁会议後举行记者会.

0500 - 6月领先指标

公司面

-- 日本电信电话(NTT)(9432.T)第一季财报

0500 - 国际石油开发帝石(Japex)(1662.T)第一季财报.

0515 - Gree(3632.T)、中国的腾讯控股(0700.HK)及另外三家公司举行联合媒体活动.

0530 - JX控股(5020.T)第一季财报.

0630 - 麒麟控股(2503.T)第二季财报.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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