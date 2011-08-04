《日本重要政经日程》--8月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月4日(四)
2350 - 7月外汇储备
8月5日(五)
-- 日本财务大臣野田佳彦和经济财政大臣与谢野馨在内阁会议後举行记者会.
0500 - 6月领先指标
公司面
-- 日本电信电话(NTT)(9432.T)第一季财报
0500 - 国际石油开发帝石(Japex)(1662.T)第一季财报.
0515 - Gree(3632.T)、中国的腾讯控股(0700.HK)及另外三家公司举行联合媒体活动.
0530 - JX控股(5020.T)第一季财报.
0630 - 麒麟控股(2503.T)第二季财报.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。