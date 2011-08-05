《台湾报摘》--工商时报8月5日

* 头版头条:

--日本周四以干预行动与扩大宽松货币政策来抑制日圆上扬,欧洲央行则是紧急扩大对当地银行与债务危机国挹注资金.各自为政结果却是使得市场更加混乱,周四美股早盘重挫,道琼指数一度重挫逾270点,欧美股市跌幅都在2%以上.

* 其他:

--台泥国际(1136.HK)昨日以1.6亿美元,收购赛德水泥中国控股公司97.94%股权,进而在贵州拥有四条水泥生产线,并增加6百万吨产能,也让中国大陆今年5,500万吨产能的目标顺利达阵.

--市场传出,取得南区WiMAX执照的威达云端8307.TWO,将收购英特尔(Intel)(INTC.O)及威宝电信持有的北区WiMAX电信公司威迈思股权,合计超过58%,收购价格正由双方协商中.

--财政部昨日公布,航商拥有台湾轮船净吨位合计数,占拥有全部轮船净吨位的比例,必须自适用吨位税第三年度决算起,达到15%,第五年度起,达到30%.交通部调查指出,预估有10家航运业者符合改采吨位税制,租税负担可望大幅下降,估计台湾轮船可因此回流.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.