《台湾报摘》--经济日报8月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--美国经济再陷衰退的疑虑加深、日本强力阻升日圆,加上欧洲央行警告通膨问题,全球股市周四不支倒地,金价突破每英两1,680美元关卡,纽约原油价格跌破每桶90美元,今年来涨幅全数回吐.
* 其他:
--国际智财权大战转趋白热化,工研院本月底将成军"智财银行"(IP BANK),初步锁定智慧手持装置、LED等高诉讼风险产业成立"反诉型基金",规模约3亿至5亿台币,盼台湾业者共襄盛举.
--金管会表示,外国银行设立在台子行之後,必须裁撤原有在台分行.包括花旗(C.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、渣打(2888.HK)(STAN.L)、星展(DBSM.SI)、澳盛(ANZ.AX)等五家外银都将受到冲击,尤其对大型或跨国企业客户的放款能量将因此缩减.
--日月光(2311.TW)第二季每股税後纯益(EPS)0.6台币,与第一季相当,却低于预期.财务长董宏思表示,包括通讯、消费电子及电脑三大领域,本季均没有过去旺季表现,预定客户库存还需二到三个月调整,日月光本季对景气保守以对.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。