《台湾报摘》--经济日报8月5日

* 头版头条:

--美国经济再陷衰退的疑虑加深、日本强力阻升日圆,加上欧洲央行警告通膨问题,全球股市周四不支倒地,金价突破每英两1,680美元关卡,纽约原油价格跌破每桶90美元,今年来涨幅全数回吐.

* 其他:

--国际智财权大战转趋白热化,工研院本月底将成军"智财银行"(IP BANK),初步锁定智慧手持装置、LED等高诉讼风险产业成立"反诉型基金",规模约3亿至5亿台币,盼台湾业者共襄盛举.

--金管会表示,外国银行设立在台子行之後,必须裁撤原有在台分行.包括花旗(C.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、渣打(2888.HK)(STAN.L)、星展(DBSM.SI)、澳盛(ANZ.AX)等五家外银都将受到冲击,尤其对大型或跨国企业客户的放款能量将因此缩减.

--日月光(2311.TW)第二季每股税後纯益(EPS)0.6台币,与第一季相当,却低于预期.财务长董宏思表示,包括通讯、消费电子及电脑三大领域,本季均没有过去旺季表现,预定客户库存还需二到三个月调整,日月光本季对景气保守以对.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.