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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 08:33 BJT

〔全球金市〕金价滑至纪录高位下方,投资人出脱黄金以弥补损失

路透新加坡8月5日电---金价前一交易日创新高之後在周五下跌.因投资人出脱黄金以弥补在其他市场的损失.债务危机蔓延及经济成长缓慢的忧虑引发恐慌潮,投资人纷纷逃离风险资产.

0004GMT,现货金XAU=下跌3.71美元,报每盎司1,644.19美元.金价在周四创下约1,681美元的纪录高位之後回吐些许涨幅.

美国期金GCcv1下跌12.7美元,每盎司报1,646.3美元.脱离周四的纪录高位约1,684美元.

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