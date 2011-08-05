〔全球金市〕金价滑至纪录高位下方,投资人出脱黄金以弥补损失

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月5日电---金价前一交易日创新高之後在周五下跌.因投资人出脱黄金以弥补在其他市场的损失.债务危机蔓延及经济成长缓慢的忧虑引发恐慌潮,投资人纷纷逃离风险资产.
0004GMT,现货金XAU=下跌3.71美元,报每盎司1,644.19美元.金价在周四创下约1,681美元的纪录高位之後回吐些许涨幅.
美国期金GCcv1下跌12.7美元,每盎司报1,646.3美元.脱离周四的纪录高位约1,684美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。