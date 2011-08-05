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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 08:37 BJT

《外汇动态》欧元/瑞郎在跌至纪录低位後寻获支撑

0012GMT---欧元/瑞郎EURCHF=R在跌至纪录低位1.0710後小幅回升.一日系信托银行交易员表示,欧元反弹,市场认为心理支撑位在1.0700瑞郎.

他表示,市场并认为美元CHF=支撑位在0.76瑞郎.然瑞郎的避险地位不变,因全球经济前景及欧元区债务危机的疑虑日深.

市场关注瑞士央行是否可能干预阻止瑞郎走强.欧元/瑞郎目前小升0.1%至1.0774瑞郎.

欧元/美元EUR=亦持稳于1.4087美元,此前跌至亚洲盘低位1.4055.(完)

--编译 戴素萍;审校 杜明霞

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