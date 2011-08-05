〔台湾央行〕364天期存单加权平均得标利率为1.054%,符合市场预期

路透台北8月5日电---台湾央行周五宣布,364天期定期存单加权平均得标利率为1.054%.该得标利率落于市场预估区间的低档,较上月的1.049%升0.5基点.

根据路透访查家金融机构显示,市场原预期364天期存单加权平均得标利率落在1.05-1.08%.[ID:nCT0388150]

央行表示,此次投标总金额为2,652亿台币,投标倍数为2.65.并将于下周一(8日)发行.

央行去年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单.央行表示,发行存单收回资金之效果,等同调高存款准备率,其总馀额1兆(万亿)2,000亿台币,效果相当于调升存款准备率4.5个百分点.(完)