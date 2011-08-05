版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 09:19 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--8月5日-8月12日

(除特别说明,均为GMT时间)

8月5日(五)

马尼拉--菲律宾央行发布2011年第二季通胀报告.

新德里--印度财长Pranab Mukherjee对其争取国会通过的额外支出的讨论进行答覆(0630).

8月8日(一)

暂无重要经济事件预告.

8月9日(二)

印尼MANADO--第43届东盟(ASEAN)经济部长会议及相关会议(至8月13日).

雅加达--印尼央行理事会会议.

8月10日(三)

萨格勒布--克罗地亚货币政策委员会会议.

布达佩斯--匈牙利央行公布7月26日议息会议记录.

墨西哥城--墨西哥央行发布通胀报告.

8月11日(四)

首尔--韩国央行货币政策会议.

贝尔格勒--塞尔维亚央行货币政策会议.

8月12日(五)

布拉格--捷克央行公布8月4日理事会会议记录(0700).

波哥大--哥伦比亚央行公布货币政会会议记录.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 杜明霞

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐