《新兴市场重要经济事件预告》--8月5日-8月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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8月5日(五)
马尼拉--菲律宾央行发布2011年第二季通胀报告.
新德里--印度财长Pranab Mukherjee对其争取国会通过的额外支出的讨论进行答覆(0630).
8月8日(一)
暂无重要经济事件预告.
8月9日(二)
印尼MANADO--第43届东盟(ASEAN)经济部长会议及相关会议(至8月13日).
雅加达--印尼央行理事会会议.
8月10日(三)
萨格勒布--克罗地亚货币政策委员会会议.
布达佩斯--匈牙利央行公布7月26日议息会议记录.
墨西哥城--墨西哥央行发布通胀报告.
8月11日(四)
首尔--韩国央行货币政策会议.
贝尔格勒--塞尔维亚央行货币政策会议.
8月12日(五)
布拉格--捷克央行公布8月4日理事会会议记录(0700).
波哥大--哥伦比亚央行公布货币政会会议记录.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 杜明霞
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。