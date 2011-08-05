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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 09:07 BJT

〔表格〕台湾7月份主要上市柜公司业绩

路透台北8月5日电---以下为台湾2011年7月份主要上市柜公司业绩表现一览:

**电子类股**

公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%)

佳世达 (2352.TW) 64.51@ -6.4 -8.0

联发科 (2454.TW) 71.42@ 5.9 -13.4

**其他类股**

公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%)

台塑 (1301.TW) 169.82 22.8 5.6

台塑石化 (6505.TW) 770.00 21.5 23.3

资料来源:证交所

附注: @表示合并数字(完)

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--整理 张雅菁

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