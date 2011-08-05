〔表格〕台湾7月份主要上市柜公司业绩

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月5日电---以下为台湾2011年7月份主要上市柜公司业绩表现一览:
**电子类股**
公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%)
佳世达 (2352.TW) 64.51@ -6.4 -8.0
联发科 (2454.TW) 71.42@ 5.9 -13.4
**其他类股**
公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%)
台塑 (1301.TW) 169.82 22.8 5.6
台塑石化 (6505.TW) 770.00 21.5 23.3
资料来源:证交所
附注: @表示合并数字(完)
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--整理 张雅菁
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。