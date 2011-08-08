〔表格〕台湾7月份主要上市柜公司业绩

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月8日电---以下为台湾2011年7月份主要上市柜公司业绩表现一览:
**电子类股**
公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%)
*日月光 (2311.TW) 154.16@ 4.8 -8.3
*矽品 (2325.TW) 53.15@ 4.3 -3.7
佳世达 (2352.TW) 64.51@ -6.4 -8.0
*华硕 (2357.TW) 318.56 12.7 38.1
*广达 (2382.TW) 855.89@ -3.8 -0.7
*友达 (2409.TW) 327.39@ 4.7 -15.8
联发科 (2454.TW) 71.42@ 5.9 -13.4
*宏达电 (2498.TW) 451.12@ 0.1 83.3
*联咏 (3034.TW) 30.17 -2.2 -3.6
**其他类股**
公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%)
*长荣航 (2618.TW) 97.07 9.0 -1.2
台塑 (1301.TW) 169.82 22.8 5.6
台塑石化 (6505.TW) 770.00 21.5 23.3
资料来源:证交所
附注: @表示合并数字(完)
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--整理 张雅菁
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。