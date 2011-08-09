〔表格〕台湾7月份主要上市柜公司业绩

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北8月9日电---以下为台湾2011年7月份主要上市柜公司业绩表现一览:
**电子类股**
公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%)
日月光 (2311.TW) 154.16@ 4.8 -8.3
矽品 (2325.TW) 53.15@ 4.3 -3.7
*联电 (2303.TW) 88.09 -4.1 -18.6
佳世达 (2352.TW) 64.51@ -6.4 -8.0
华硕 (2357.TW) 318.56 12.7 38.1
广达 (2382.TW) 855.89@ -3.8 -0.7
友达 (2409.TW) 327.39@ 4.7 -15.8
联发科 (2454.TW) 71.42@ 5.9 -13.4
宏达电 (2498.TW) 451.12@ 0.1 83.3
联咏 (3034.TW) 30.17 -2.2 -3.6
**其他类股**
公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%)
*中钢 (2002.TW) 206.81 -3.2 -6.1
长荣航 (2618.TW) 97.07 9.0 -1.2
台塑 (1301.TW) 169.82 22.8 5.6
台塑石化 (6505.TW) 770.00 21.5 23.3
资料来源:证交所
附注: @表示合并数字(完)
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--整理 张雅菁
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
社交网站愈来愈重要，尤其是中文译作脸书的Facebook，更加拥有无远弗届的威力，于是乎，面对群众的选举活动无不将脸书视作兵家必争之地，以「赞好」或「嬲猪」的多寡来判断某个拉票动作的受欢迎程度。特首选战四位参选者之中，曾俊华、胡国兴和叶刘淑仪皆先后开设脸书专页，林郑月娥本来不好此道，但套用国父孙中山先生的名言「世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌逆之则亡」，这位前政务司司长近日也不得不顺应潮流「趁墟」般投入社交网站，面对面与广大网民直接沟通，哪怕操作者其实是一般称作「小编」的代理人。