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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 18:22 BJT

〔表格〕台湾7月份主要上市柜公司业绩

路透台北8月10日电---以下为台湾2011年7月份主要上市柜公司业绩表现一览:

**电子类股**

公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%)

日月光 (2311.TW) 154.16@ 4.8 -8.3

仁宝 (2324.TW) 556.39 -1.6 -5.9

矽品 (2325.TW) 53.15@ 4.3 -3.7

联电 (2303.TW) 88.09 -4.1 -18.6

*台积电 (2330.TW) 349.17 -2.1 -3.4

佳世达 (2352.TW) 64.51@ -6.4 -8.0

*宏基 (2353.TW) 306.80 -3.9 16.8

华硕 (2357.TW) 318.56 12.7 38.1

广达 (2382.TW) 855.89@ -3.8 -0.7

友达 (2409.TW) 327.39@ 4.7 -15.8

联发科 (2454.TW) 71.42@ 5.9 -13.4

宏达电 (2498.TW) 451.12@ 0.1 83.3

联咏 (3034.TW) 30.17 -2.2 -3.6

奇美电子 (3481.TW) 412.15@ 0.5 -10.3

力晶 5346.TWO 39.34 -5.8 -54.3

**其他类股**

公司 营收(亿台币) 与上月比较(%) 与上年同期比较(%)

中华电 (2412.TW) 159.63 -2.4 3.9

远传 (4904.TW) 65.87@ 4.6 28.9

中钢 (2002.TW) 206.81 -3.2 -6.1

长荣航 (2618.TW) 97.07 9.0 -1.2

台塑 (1301.TW) 169.82 22.8 5.6

台塑石化 (6505.TW) 770.00 21.5 23.3

资料来源:证交所

附注: @表示合并数字(完)

台股业绩或财测相关新闻,请点选[RES|RESF-TW-CMN]

--整理 张雅菁

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