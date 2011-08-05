〔企业结盟〕日本吉坤日矿日石能源与韩国SK Innovation合资设厂--日经

路透东京8月5日电---日本经济新闻报导称,日本的吉坤日矿日石能源将与韩国SK Innovation(096770.KS)在石化产品和润滑油方面合作,在韩国投资约1,200亿日圆(15.2亿美元)成立合资公司.

该报称,两家公司在各自国内市场均面临汽油及其他石油产品的需求衰退.

日经说,正式的业务合作协议最快料将在周五公布.新的石化和润滑剂工厂将盖在SK Innovation位于蔚山的炼油厂区.吉坤日矿日石能源的投资金额逾500亿日圆.

JX控股说,正在考虑和SK集团的策略联盟,但是尚未有结论.

在石油化学制品方面,吉坤日矿日石能源将与SK Innovation旗下的SK Global Chemical各出资一半成立合资企业,在2014年左右开始生产对位二甲苯.年产量将约为100万吨,将成全球最大对位二甲苯生产者之一,令吉坤日矿日石能源这项产品的亚洲市占率增至约15%,稳居亚洲区域龙头.(完)