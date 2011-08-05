〔企业结盟〕日本吉坤日矿日石能源与韩国SK Innovation合资设厂--日经

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月5日电---日本经济新闻报导称,日本的吉坤日矿日石能源将与韩国SK Innovation(096770.KS)在石化产品和润滑油方面合作,在韩国投资约1,200亿日圆(15.2亿美元)成立合资公司.
该报称,两家公司在各自国内市场均面临汽油及其他石油产品的需求衰退.
日经说,正式的业务合作协议最快料将在周五公布.新的石化和润滑剂工厂将盖在SK Innovation位于蔚山的炼油厂区.吉坤日矿日石能源的投资金额逾500亿日圆.
JX控股说,正在考虑和SK集团的策略联盟,但是尚未有结论.
在石油化学制品方面,吉坤日矿日石能源将与SK Innovation旗下的SK Global Chemical各出资一半成立合资企业,在2014年左右开始生产对位二甲苯.年产量将约为100万吨,将成全球最大对位二甲苯生产者之一,令吉坤日矿日石能源这项产品的亚洲市占率增至约15%,稳居亚洲区域龙头.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。