〔菲律宾经济〕央行总裁预期通胀情况良好,关注资本流动

路透马尼拉8月5日电---菲律宾央行总裁泰谭柯周五表示,在政策角度上,菲律宾的通胀情况料将表现良好,但当局仍将密切关注海外经济发展及对资本流动的可能影响.

泰谭柯在官方公布通胀数据後发表上述谈话.数据显示7月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长4.6%,增幅持稳于6月,且低于路透调查所得的预估中值4.9%.

"物价成长...和我们的评估相符,从政策角度来看,物价情况相当不错,除了供应面有意外之处,"泰谭柯在给记者的简讯中表示.

"菲律宾央行仍将密切关注情况发展,尤其是会影响资本流动的投资者信心变化情况,"他表示.(完)