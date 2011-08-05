〔菲律宾经济〕央行总裁预期通胀情况良好,关注资本流动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透马尼拉8月5日电---菲律宾央行总裁泰谭柯周五表示,在政策角度上,菲律宾的通胀情况料将表现良好,但当局仍将密切关注海外经济发展及对资本流动的可能影响.
泰谭柯在官方公布通胀数据後发表上述谈话.数据显示7月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长4.6%,增幅持稳于6月,且低于路透调查所得的预估中值4.9%.
"物价成长...和我们的评估相符,从政策角度来看,物价情况相当不错,除了供应面有意外之处,"泰谭柯在给记者的简讯中表示.
"菲律宾央行仍将密切关注情况发展,尤其是会影响资本流动的投资者信心变化情况,"他表示.(完)
--编译 戴素萍;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。