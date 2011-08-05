《外汇动态》基金和投资银行买盘拉抬美元/日圆外亚币,後市看涨

0135GMT---交易员和分析师表示,基金和投资银行回补美元兑日圆以外亚洲货币,由于全球经济放缓疑虑升高,美元/日圆外亚币料还会上涨.

他们并表示,有更多的中长期投资大户可能会撤出日圆以外的亚币.

美元/韩元KRW=KFTC上涨1.2%至1,074.5,为6月29日以来最高水准.美元/马币(林吉特)MYR=MY跳涨1.4%至3.0200,亦为7月13日以来最高水准.

"这将是一窝蜂的动作,大家都忙着削减美元空仓,"Scotia Capital驻香港的资深外汇策略师Sacha Tihanyi表示."市场就是震荡得太厉害,且呈现单向走势...即使是最乐观者可能也是离场观望伺机卖出."

但随着美元/日圆外亚币走扬,投资者对于地区当局卖出美元进行干预以对抗通胀的举措益发警惕.

一些交易员和分析师表示,韩国外汇当局疑似盘初卖出美元/韩元,并在隔夜交易中卖出美元/韩元无本金交割远期外汇(NDF).(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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