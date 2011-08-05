〔日本债市〕公债价格跳涨,因经济成长疑虑引发避险买盘

路透东京8月5日电---日本公债周五跳涨,收益率(殖利率)曲线大幅趋平,因全球经济可能失去动能的疑虑罩顶,投资者争相撤离股市买入避险的债券.

30年券收益率跌至10个月低位,且看来有望创下2008年底雷曼兄弟破产以来最大单周跌幅.

"许多市场人士对雷曼引发的冲击仍记忆犹新,这带动一波避险买盘,"RBS策略师Ruixue Xu表示.