〔日本债市〕公债价格跳涨,因经济成长疑虑引发避险买盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月5日电---日本公债周五跳涨,收益率(殖利率)曲线大幅趋平,因全球经济可能失去动能的疑虑罩顶,投资者争相撤离股市买入避险的债券.
30年券收益率跌至10个月低位,且看来有望创下2008年底雷曼兄弟破产以来最大单周跌幅.
"许多市场人士对雷曼引发的冲击仍记忆犹新,这带动一波避险买盘,"RBS策略师Ruixue Xu表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。