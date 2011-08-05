〔台湾金融市场〕全球股灾拖累台股暴跌,债市虽偏多但受限升息压力

* 全球股灾拖累台股暴跌近5.7%,之後跌幅收敛

* 债市受限央行升息态度未变,多头不敢躁进

* 央行维持汇市稳定,台币贬幅受限

路透台北8月5日电---全球金融市场动荡,拖累台湾股市周五一度暴跌近5.7%,创出去年9月以来盘中新低.惟盘中见买盘逢低承接使得跌幅之後逐渐收敛,7,800点关键价位似乎有守.

股市暴跌促使更多避险资金涌入债市,但仍受限升息压力.各期券殖利率全线下跌,不过卖盘惜售味浓,成交量未见有效放大.且五年券100/6A00106=TWO下档面临一年期央行定存单利率约1.05%的压力,跌幅相对受限,使得殖利率曲线更加扁平.

汇市方面,外资对美元买需增加,但早盘即见央行进场干预,再加上出口商也加入抛盘行列,令台币贬值幅度受限.

"7,800点是股市自去年5月底上涨以来,回档0.618的关键位置,若不守,长线转空."永丰金证券副总经理柯孟聪说.

一证券商债市交易员则称,相较于股市跌破今年低点,债市殖利率仅回到今年4月底以来的低点,主要是因为有央行升息的压力.不过市场已经出现央行是否考虑暂停升息的零星猜测,此将使长券端殖利率逐渐向下压缩.

本地时间11:16,大盘加权股价指数.TWII仍重挫4.36%,但已较开盘时的跌幅有所收敛.分析师预期今日在融资断头卖压出笼下,股市成交值将可望创下2,000亿台币的大量.台币兑美元TWD=TP则贬值7.7分报29.029价位.指标五年债100/6殖利率则下跌4.38个基点,报1.0930%.

疲弱的美国经济数据,以及对意大利债务问题等的担忧,导致昨晚欧美股市重挫.欧洲银行总裁特里谢在央行月度会议结束後接受路透INSIDER电视频道访问时表示,全球成长正在"放缓".

美国公债价格周四飙升,国库券收益率跌至负值,两年期公债收益率跌至纪录低位,较长期公债收益率回落至近10个月最低.指标10年期公债US10YT=RR价格攀升1-24/32,收益率报2.42%,为10月中以来最低.[ID:nCN1877611]

**熊市降临?**

今日台股盘中的跌幅可能在全球股市名列前茅.分析师指出,台股市场一向浅碟,具有波动度偏高的特性,且今年投资人有选举行情的期待,令指数持续撑在8,000点以上高位,一旦有重大利空冲击,跌幅自然深重.

对後市预期,柯孟聪认为,今日股市出现巨量换手後,要观察下周一是否能够收红,倘若下跌,将继续上演多杀多的偏空走势.

华南永昌投顾董事长储祥生也指出,台股已经走了三年的多头行情,这在过往的历史经验中相当少见,"有必要先清理浮额,待底部出现後,对第四季的选举行情也比较有利."

债市方面,一外商银行交易员认为,相较于100/6面临短率上扬的压力,10年券100/5殖利率较有向下的空间,但还会跌多少,还是要看央行的态度.

"若央行冲销力道不减,债市偏空的格局也无法改变,现在反而是获利了结的好时机."他说.(完)