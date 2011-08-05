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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 10:47 BJT

《外汇动态》日本保证金交易商周四趁美元干预升势逢高卖出

0222GMT--日本当局周四以干预试图推升美元/日圆之际,逆向操作的日本保证金交易商一如外界所料,逢高卖出美元和其他非日圆货币,其主要货币/日圆多头部位的减少幅度达3月17日以来最大,当时因美元跌至纪录低位,许多保证金交易商被迫停损.

保证金交易商昨天大砍八种主要外国货币的多头部位,从周三的8,017亿日圆降至一个月低位6,209亿日圆.(完)

--编译 李婷仪;审校

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