《外汇动态》日本保证金交易商周四趁美元干预升势逢高卖出

0222GMT--日本当局周四以干预试图推升美元/日圆之际,逆向操作的日本保证金交易商一如外界所料,逢高卖出美元和其他非日圆货币,其主要货币/日圆多头部位的减少幅度达3月17日以来最大,当时因美元跌至纪录低位,许多保证金交易商被迫停损.