《外汇动态》日圆在日央行干预後短期内可能不会涨太多

0245GMT---美元/日圆跌破79日圆,因全球股市挫跌且担忧美国经济,但在上日卖出日圆的干预举措後,投机客可能不太积极卖出美元.

东京交易员表示,日本央行和财务省可能不会入市干预,除非美元又遭遇投机性强劲卖压.

"日本展现对日圆升势进行干预的明确立场,并放宽其货币政策.日圆因全球股市挫跌而重拾升势,但在昨天干预後,日圆可能不会涨太凶,"瑞穗实业银行外汇现货交易主管Shuichi Kanehira表示.

美元/日圆JPY=跌0.3%至78.65日圆.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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