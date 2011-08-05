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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 11:42 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,现金股利发放无碍资金调度

路透台北8月5日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持平.今日有大型公司发放现金股利,令部分投信承受赎回卖压,不过整体市场尚称平稳,利率大致上没有变化.

资金调度人士表示,盘初见到投信业赎回,令资金状况稍嫌吃紧,但接近尾盘,又见投信回到市场上寻求消化资金.因此,交易商以到期续作为主,若有资金缺口出现,补齐也不难.

"因为股利发放,钱在这个大池子里移来移去,大家资金状况都不大相同,"一证券商资金调度人士说.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.65-0.68%,同于上日.

周五台塑(1301.TW)发放现金股利,金额416亿台币.(完)

--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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