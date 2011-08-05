〔台湾债市〕RP利率持平,现金股利发放无碍资金调度

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月5日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持平.今日有大型公司发放现金股利,令部分投信承受赎回卖压,不过整体市场尚称平稳,利率大致上没有变化.
资金调度人士表示,盘初见到投信业赎回,令资金状况稍嫌吃紧,但接近尾盘,又见投信回到市场上寻求消化资金.因此,交易商以到期续作为主,若有资金缺口出现,补齐也不难.
"因为股利发放,钱在这个大池子里移来移去,大家资金状况都不大相同,"一证券商资金调度人士说.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.65-0.68%,同于上日.
周五台塑(1301.TW)发放现金股利,金额416亿台币.(完)
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。