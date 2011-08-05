澳洲经济指标总览--8月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
经济指标 时段 最新值 前次值 再前次 下次公布时间
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第一季 -1.2% +0.8% +0.1% 9月7日
(较上年同期) +1.0% +2.7% +2.7%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第二季 +0.9% +1.6% +0.4% 10月26日
(较上年同期) +3.6% +3.3% +2.7%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.9% +0.9% +0.3%
(较上年同期) +2.7% +2.3% +2.2%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.9% +0.8% +0.5%
(较上年同期) +2.7% +2.2% +2.3%
主要市场商品与服务CPI
(较前季) +0.6% +0.4% +0.1%
(较上年同期) +1.8% +1.8% +1.6%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 6月 +23.4 +7.8 -22.1 8月11日
--全职 +59 -22 -49.1
--兼职 -35.6 +29.8 +26.9
失业率 4.9% 4.9% 4.9%
就业参与率 65.6% 65.6% 65.6%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第一季 赤字10.447 赤字8.091 赤字7.299 9月6日
商品与服务贸易收支 顺差3.030 顺差6.366 顺差6.756
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)
商品及服务收支(亿澳元) 6月 顺差20.52 顺差23.33 顺差15.97 9月12日
出口(较前月) 持平 +3% +1%
进口(较前月) +3% 持平 +1%
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第二季 +0.8% +1.4% -3.8% 10月21日
出口物价(较前季) +6.0% +5.2% -8.1%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(较前月) 6月 -0.1% -0.6% +1.2% 9月1日
生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 +0.8% +1.2% +0.1% 10月24日
(较上年同期) +3.4% +2.9% +2.7% (完)
--整理 兰秀娟
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。