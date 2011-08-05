〔台湾货币市场〕364天期存单加权平均得标利率料落在1.05-1.08%

路透台北8月5日电---根据路透周五访问台湾七家金融机构调查显示,稍後将标售的364天期存单加权平均得标利率将落在1.05-1.08%,预期外商竞标力道可能稍降,但本地银行需求或不致让利率偏离上次太远.

市场人士指出,近日国际金融情势动荡促外资汇出,且部份外商银的海外总行对于台湾资产配置额度有所限缩,因此,此次再出现以往外商银大力压低利率抢标的机率减低.

本地银行人士则指出,尽管经济情势似有变化,但银行间整体对其一年期存单需求改变不大,而且暂不改变央行9月将再次升息的看法.因此这次标售利虽率料偏升,但幅度也可能不会太大.

"央行给182天期存单不干不脆的,不如自己下海标."一本地银行人士称.

调查显示,上述存单的高标落点预估在1.09-1.10%附近.上月标售时为1.071%.

上月央行例行标售1,000亿台币一年期存单的加权平均得标利率为1.049%,投标倍数为2.76倍.参看标售历史数据,请点选[ID:nCT0465179]

目前央行例行三种天期存单发行利率为:30天期存单发行利率为0.87%;91天期存单利率为0.93%;182天期利率为1.05%.

欧美股市周四因衰退疑虑及债务危机而暴跌,美股甚至出现2009年初大衰退以来最大跌幅,台湾股市周五亦随之挫跌逾5%,亚股一片惨绿.

台湾指标五年期公债100/6殖利率A00106=TWO盘中一度大跌逾6.68基点,触及1.07%.(完)