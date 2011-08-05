〔台湾股市〕收盘暴跌5.58%,创近一年收盘新低

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北8月5日电---台湾股市周五收盘暴跌5.58%,创近一年收盘新低,追随美股和亚洲股市的颓势.液晶显示器(LCD)制造商奇美电(3481.TW)跌停,此前该公司公布季度亏损高于市场预期并减少资本开支预算.
台湾股市各大类股均下挫,领跌的是汽车类指数.TAUI,玻璃陶瓷类指数.TGLI和光电类指数.TOPI,跌幅均超过6.6%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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