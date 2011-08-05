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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 13:54 BJT

〔台湾股市〕收盘暴跌5.58%,创近一年收盘新低

路透台北8月5日电---台湾股市周五收盘暴跌5.58%,创近一年收盘新低,追随美股和亚洲股市的颓势.液晶显示器(LCD)制造商奇美电(3481.TW)跌停,此前该公司公布季度亏损高于市场预期并减少资本开支预算.

台湾股市各大类股均下挫,领跌的是汽车类指数.TAUI,玻璃陶瓷类指数.TGLI和光电类指数.TOPI,跌幅均超过6.6%.

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