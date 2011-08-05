〔台湾债市〕殖利率再度大跌,因全球陷入经济衰退恐慌

路透台北8月5日电---因担忧全球经济衰退,台湾债市殖利率周五再度大跌,除了五年券100/6因有短率上扬的压力表现相对保守外,其馀中长券殖利率均大幅向下,创下4、5月以来的新低.

在全球投资人恐慌情绪蔓延之际,交易商认为不需预测殖利率下档的压力区在哪,基本上,中长券的表现肯定优于短券.除今晚美国公布的非农就业数据外,也将观察下周一政府基金是否在股市暴跌後进场护盘,此外,也需留意下周二美国联邦公开市场委员会(FOMC)的利率决定.

"股市崩盘,债市继续轧空手,中长券表现亮眼."一证券业交易员称.

但一大型寿险业交易员指出,债市殖利率连续跳空下跌,短线累积跌幅逾15个基点,并逐渐接近前波套牢区,除非全球金融市场再持续跳水,否则会陷入震荡整理格局.

疲弱的美国经济数据,以及对意大利债务问题等的担忧,导致昨晚欧美股市重挫.台湾股市今日也暴跌5.58%,创近一年收盘新低.

美国公债价格周四飙升,国库券收益率跌至负值,两年期公债收益率跌至纪录低位,较长期公债收益率回落至近10个月最低.指标10年期公债US10YT=RR价格攀升1-24/32,收益率报2.42%,为10月中以来最低.[ID:nCN1877611]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -4.83 1.0885 *1.0700-1.0988 207.0

10 100/5 A00105=TWO -8.17 1.3933 1.3910-1.4175 109.5

20 100/7 A00107=TWO -7.40 1.8050 *1.8000-1.8250 7.0

30 100/8 A00108=TWO -8.85 1.9200 *1.9100-1.9425 11.0

* 表创该期券交易以来殖利率日低

虽然不少交易商预期今日标售的364天期定期存单得标利率,可能较前次的利率相同或略低,但最终1.054%的得标结果,仍略高于前次的得标利率.

有交易商指出,这可能是因为今日外资汇出资金避险,导致外商银行投标的额度变少.

但也有大型寿险业交易员指出,这显示市场仍认为央行会在9月底持续升息.在货币紧缩政策尚未转向前,短券端殖利率再向下的空间已有限.

台湾央行今日中午标售364天期定期存单,加权平均得标利率为1.054%.该得标利率落于市场预估区间的低档,较上月的1.049%升0.5基点.[ID:nCT0387936]

年期 期别 收盘价

30 100/4 A00104=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.8050

10 100/5 A00105=TWO 1.3933

5 100/6 A00106=TWO 1.0885

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)