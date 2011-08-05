〔台湾债市〕殖利率再度大跌,因全球陷入经济衰退恐慌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月5日电---因担忧全球经济衰退,台湾债市殖利率周五再度大跌,除了五年券100/6因有短率上扬的压力表现相对保守外,其馀中长券殖利率均大幅向下,创下4、5月以来的新低.
在全球投资人恐慌情绪蔓延之际,交易商认为不需预测殖利率下档的压力区在哪,基本上,中长券的表现肯定优于短券.除今晚美国公布的非农就业数据外,也将观察下周一政府基金是否在股市暴跌後进场护盘,此外,也需留意下周二美国联邦公开市场委员会(FOMC)的利率决定.
"股市崩盘,债市继续轧空手,中长券表现亮眼."一证券业交易员称.
但一大型寿险业交易员指出,债市殖利率连续跳空下跌,短线累积跌幅逾15个基点,并逐渐接近前波套牢区,除非全球金融市场再持续跳水,否则会陷入震荡整理格局.
疲弱的美国经济数据,以及对意大利债务问题等的担忧,导致昨晚欧美股市重挫.台湾股市今日也暴跌5.58%,创近一年收盘新低.
美国公债价格周四飙升,国库券收益率跌至负值,两年期公债收益率跌至纪录低位,较长期公债收益率回落至近10个月最低.指标10年期公债US10YT=RR价格攀升1-24/32,收益率报2.42%,为10月中以来最低.[ID:nCN1877611]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 100/6 A00106=TWO -4.83 1.0885 *1.0700-1.0988 207.0
10 100/5 A00105=TWO -8.17 1.3933 1.3910-1.4175 109.5
20 100/7 A00107=TWO -7.40 1.8050 *1.8000-1.8250 7.0
30 100/8 A00108=TWO -8.85 1.9200 *1.9100-1.9425 11.0
* 表创该期券交易以来殖利率日低
虽然不少交易商预期今日标售的364天期定期存单得标利率,可能较前次的利率相同或略低,但最终1.054%的得标结果,仍略高于前次的得标利率.
有交易商指出,这可能是因为今日外资汇出资金避险,导致外商银行投标的额度变少.
但也有大型寿险业交易员指出,这显示市场仍认为央行会在9月底持续升息.在货币紧缩政策尚未转向前,短券端殖利率再向下的空间已有限.
台湾央行今日中午标售364天期定期存单,加权平均得标利率为1.054%.该得标利率落于市场预估区间的低档,较上月的1.049%升0.5基点.[ID:nCT0387936]
年期 期别 收盘价
30 100/4 A00104=TWO 没有成交
20 100/7 A00107=TWO 1.8050
10 100/5 A00105=TWO 1.3933
5 100/6 A00106=TWO 1.0885
2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。