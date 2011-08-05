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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 14:08 BJT

《外汇动态》美元/日圆脱离盘中高点,此前汇市遭干预传闻令美元跳涨

0554GMT--美元/日圆脱离盘中高位,此前传言称有干预力道使美元劲升.美元跳涨至日高79.42日圆之後迅速回落.交易员说这波涨势不太可能是因为干预.有关日圆卖盘的干预传闻扩散,使美元从78.50日圆附近跳涨至高位.

日本财务省一高级官员拒绝对日本周五是否干预汇市进行置评.

美元/日圆JPY=最新下跌0.3%,报78.64日圆.(完)

--编译 李婷仪;审校 艾茂林

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