〔台湾汇市〕台币/美元收创逾三个月低位,因二次衰退疑虑加深

路透台北8月5日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘贬值7.3分至逾三个月低位.全球经济二次衰退的疑虑加深,引发全球股汇市重挫,台湾亦无法置身事外,台股重挫、外资汇出,皆拖累台币走势.

汇银人士指出,外商获利了结台币等部位,涌向美元等传统避险货币,台币开盘即跳空下跌近1角,出口商见机不可失,在29元上方大举抛出手中的美元部位,稍稍减缓台币贬势,也使得台币相较于韩元等亚洲货币,盘中多数时间跌幅并不深.

"出口商很久没看到29元以上的价位,大家都很雀跃拼命卖(美元),"一位本地银行人士称.

临收盘前,央行进场例行调节,掼压台币约6.5分.此外,全天在外商和出口商对作之下,台币成交量暴增至15.31亿美元.

银行间交投关注周五稍晚美国非农就业报告的公布,市场普遍抱持悲观看法.他们表示,若数据表现不佳,全球股汇将进一步下跌,台币仍可能会有获利抛压,加上未来料有一波基金赎回汇出,台币短期易贬难升,低档先看29.2元.

此外,若非农就业数据表现惨淡,也可能迫使美国联邦储备理事会(美联储,FED)表态,是否于未来推出第三次宽松量化政策(QE3).下周二(8月9日)美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将举行为期一天的利率会议,会後将公布利率决定和政策声明.

市场人士并指出,央行仍维持汇价动态稳定的政策,于汇价剧烈波动时进场,缓和台币走势.不过今日场上出口商卖压颇重,央行虽然也有逢低进场抛汇,但量并不多.

他们表示,全球市场动荡不安,台币兑美元下周一主要区间先看28.85-29.15元间,并持续追踪台股及美元走势.

同样的,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元兑台币一个月期换汇点折价幅度加深,已来到0.060/0.085,上日报0.010/0.030,显示远汇市场对台币近期走势悲观.

台币兑美元盘中及收盘均创下逾三个月低位,上次盘中低位出现在4月20日,报29.125元;上一次收盘低位则出现在4月19日,报29.125元.

周五台币兑美元收报29.025元,较前一周贬值1.35角,或0.47%;累计今年以来台币已升值逾4.42%,在亚洲新兴市场中,仅落後韩元KRW=、坡元SGD=等货币.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘狂泻5.58%,报7,853.13点;外资及陆资在台股大幅卖超156.16亿台币,已连续四日卖超,累计金额为450.51亿.[ID:nCT0388246]

新兴亚洲货币本周收低,其中新加坡元和马币(林吉特)MYR=领跌,因投资者周五寻求通过削减对这些货币及股市的敞口来降低风险.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.025 28.952 28.920-29.100 29.050 15.31 9.36

TAIFX1

元太外汇经纪公司 28.932 28.921 28.922-29.060 29.055 5.89 3.95

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.060/0.085 0.010/0.030

美元/台币六个月期 -0.140/-0.130 -0.230/-0.190

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