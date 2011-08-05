〔澳洲股市〕收跌4%,追随全球市场大跌之势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼8月5日电---澳洲股市周五收在两年低位,矿业股带头下杀,令大盘创下2009年初以来最大跌幅,因欧洲债务危机升高且美国恐再次陷入衰退的疑虑,令全球投资者信心受损.
澳股收跌4%,与亚洲其他股市的大跌走势一致,各类股均遭遇卖盘,力拓(RIO.AX)(RIO.L)和必和必拓(BHP.AX)等权重股重挫.
根据最新数据,澳洲指标S&P/ASX 200指数收跌171.1点至4,105.4点,脱离稍早低位4,087.7点.周四时下跌1.3%.(完)
--编译 戴素萍;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。