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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 14:51 BJT

〔澳洲股市〕收跌4%,追随全球市场大跌之势

路透悉尼8月5日电---澳洲股市周五收在两年低位,矿业股带头下杀,令大盘创下2009年初以来最大跌幅,因欧洲债务危机升高且美国恐再次陷入衰退的疑虑,令全球投资者信心受损.

澳股收跌4%,与亚洲其他股市的大跌走势一致,各类股均遭遇卖盘,力拓(RIO.AX)(RIO.L)和必和必拓(BHP.AX)等权重股重挫.

根据最新数据,澳洲指标S&P/ASX 200指数收跌171.1点至4,105.4点,脱离稍早低位4,087.7点.周四时下跌1.3%.(完)

--编译 戴素萍;审校 王洋

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