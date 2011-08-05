〔台湾货币市场〕短率大致持稳,下周关注外资动向及央行冲销

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 短率大致持稳,短钱充裕
* 央行一年期存单标售高于182天期存单利率
* 下周关注外资动向及央行冲销
记者 张雅菁
路透台北8月5日电---台湾银行间短期利率周五大致持稳,整体市场短钱供应充裕,找钱不难.预期下周在央行一年期存单发行後,资金水位将有所下降,然而松紧程度须视在国际金融情势动荡之际,央行将如何控制冲销力道.
市场交易人士表示,今日一年期存单标售的平均利率未再低于182天期央行存单利率,且投标倍数下降,反映出外商银抢标力道减弱.後市将必须密初观察国际资金流向,以及央行的公开市场操作,甚至是重新审视央行升息前景.
"下周央行应该会再收紧,但国际情势不明朗,不知道央行会怎麽做,"一金控银行人士称.
台湾央行今日例行标售1,000亿台币364天期定期存单,加权平均得标利率为1.054%.落于市场预估区间的低档,较上月的1.049%升0.5基点,且高于182天期存单利率1.050%.
市场人士指出,此次高标落在1.077%,上月标售时为1.071%.而今日投标倍数2.65,为央行去年4月开始按月标售以来的次低水准.[ID:nCT0388204]
外商银人士表示,近日国际金融情势动荡促外资汇出,且部份外商银的海外总行对于台湾资产配置额度有所限缩,因此降低外商银大力压低利率抢标的需求.
本地时间14:38,金融业隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.402%,上日在0.382%;区间为0.286-0.760%,同上日在0.286-0.760%.
2-7天拆款利率区间在0.379-0.780%,上交易日在0.338-0.810%.
台湾股市周五收盘暴跌5.58%,创近一年收盘新低,追随美股和亚洲股市的颓势.台币兑美元TAIFX1早盘则是收贬7.8分,外资的美元买需增加,但出口商亦趁势抛汇.[ID:nCT0388054]
**短票利率持续偏低档**
短票方面,票券商表示,逢周五发票量虽略有增加,但在台股崩跌下,筹资需求并不如以往周五的热络;今日次级市场藉由利率较低的拆款或法人承作,即可顺利消化,银行间承作利率持续偏低档.
对于下周市况,票券商人士表示,主要必须观察台股若持续不振,发票量恐怕也难有起色;而另一方面,若台股疲势牵动四大政府基金进场护盘,可能将暂泊在短票市场的资金抽离,而影响资金供给量.
30天期内短票主要利率多集中在0.86%,同上日.
台湾央行今日存单到期金额1,348亿,存单发行馀额待稍晚公布.[TW/MMTCN]
下周央行存单到期共1兆6,077.5亿台币,依序为周一7,441亿、周二567亿、周三4,047亿、周四1,143亿、周五2,879.5亿.
下周主要紧缩因子为周一1,000亿台币央行一年期存单交割,周四300亿台币国库券交割.[ID:nCT0387090]
拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为146亿台币,累计超额准备为146亿台币,加计前期1%的超额准备为1,073亿台币.
**公债附买回利率持稳**
债市同业附买回(RP)利率持平.今日有大型公司发放现金股利,令部分投信承受赎回卖压,不过整体市场尚称平稳,利率大致上没有变化.
资金调度人士表示,盘初见到投信业赎回,令资金状况稍嫌吃紧,但接近尾盘,又见投信回到市场上寻求消化资金.因此,交易商以到期续作为主,若有资金缺口出现,补齐也不难.
"因为股利发放,钱在这个大池子里移来移去,大家资金状况都不大相同,"一证券商资金调度人士说.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.65-0.68%,同于上日.
周五台塑(1301.TW)发放现金股利,金额416亿台币.(完)
--集体采写 李盈茜; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。