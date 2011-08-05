〔台湾个股〕宏达电称拟收购美国Dashwire,扩大行动云端服务

路透台北8月5日电---台湾智慧型手机大厂宏达电(2498.TW)周五表示,拟透过其美国子公司收购美国Dashwire Inc.的100%股权,金额不超过1,850万美元,以扩大行动云端服务.

宏达电在台湾证交所公告上述交易.

为与美国苹果(AAPL.O)及韩国三星电子(005930.KS)一较长短,宏达电今年收购动作频频,2月时宣布购买一家美国在线游戏公司的股份并收购一家英国数码技术公司,期望借此提升在高科技手机市场的竞争力.[ID:nCN1590935] (完)

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--记者 张雅菁; 审校 杨淑祯

Wednesday, 27 July 2011 11:39:22RTRS [nCT0470131] {ZH}ENDS