〔台湾个股〕宏达电称拟收购美国Dashwire,扩大行动云端服务

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透台北8月5日电---台湾智慧型手机大厂宏达电(2498.TW)周五表示,拟透过其美国子公司收购美国Dashwire Inc.的100%股权,金额不超过1,850万美元,以扩大行动云端服务.
宏达电在台湾证交所公告上述交易.
为与美国苹果(AAPL.O)及韩国三星电子(005930.KS)一较长短,宏达电今年收购动作频频,2月时宣布购买一家美国在线游戏公司的股份并收购一家英国数码技术公司,期望借此提升在高科技手机市场的竞争力.[ID:nCN1590935] (完)
参看宏达电新闻,请点选[2498.TW-CMN]
--记者 张雅菁; 审校 杨淑祯
Wednesday, 27 July 2011 11:39:22RTRS [nCT0470131] {ZH}ENDS
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老