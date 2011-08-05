〔路透基点〕台湾华邦电子启动50亿台币定期贷款

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月5日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,台湾华邦电子(2344.TW)启动50亿台币定期贷款.
台湾银行、中国信托商业银行和第一商业银行为委托主办行和额度管理行.
资金将用来购买新的机械设备,而这些机械和设备将作为贷款担保品.
贷款利率为90天期初级市场商业本票利率加码,并与借款者的税後净利润率连动:
税後净利润率在15%或以上,利率加码70个基点
利润率5-14.9%,加码75个基点
利润率0-4.9%,加码80个基点
利润率低于0%,加码95个基点
贷款有两年半宽限期,之後分六个半年等额偿还,平均年限3.75%.
银行答覆期限为8月26日.
华邦在2010年5月曾取得70亿台币贷款,利率是借款者的税後利润率加码105-140个基点.(完)
--编译 王冠中;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。