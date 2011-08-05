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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 17:13 BJT

〔路透基点〕台湾华邦电子启动50亿台币定期贷款

路透香港8月5日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,台湾华邦电子(2344.TW)启动50亿台币定期贷款.

台湾银行、中国信托商业银行和第一商业银行为委托主办行和额度管理行.

资金将用来购买新的机械设备,而这些机械和设备将作为贷款担保品.

贷款利率为90天期初级市场商业本票利率加码,并与借款者的税後净利润率连动:

税後净利润率在15%或以上,利率加码70个基点

利润率5-14.9%,加码75个基点

利润率0-4.9%,加码80个基点

利润率低于0%,加码95个基点

贷款有两年半宽限期,之後分六个半年等额偿还,平均年限3.75%.

银行答覆期限为8月26日.

华邦在2010年5月曾取得70亿台币贷款,利率是借款者的税後利润率加码105-140个基点.(完)

--编译 王冠中;审校 白云

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