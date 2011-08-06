〔路透基点〕台湾荣成纸业旗下中国子公司启动1.20亿美元五年期贷款

路透香港8月5日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,台湾荣成纸业(1909.TW)旗下两家中国子公司的1.20亿美元五年期贷款启动,委托主办行和额度分配行为第一商业银行和台新国际商业银行.

这批无担保贷款分两部分,A部分6,000万美元贷给浙江荣成纸业,B部分6,000万美元贷给无锡荣成纸业.

两部份贷款利率均为较三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码145个基点.若台北美元拆款利率较LIBOR高出50个基点,则借款者须支付超过50个基点部分的利率.

以四种价码邀请银行参贷:

委托主办行和额度分配行,承诺2,000万美元以上,可取得含所有费用价码为153个基点,有32个基点的费用.

共同承办行,承诺1,500-1,900万美元,含所有费用价码为151.25个基点,有25个基点的费用.

承诺1,000-1,400万美元的参贷行,含所有费用价码为148.75个基点,有15个基点的费用.

承诺500-900万美元的参贷行,含所有费用价码为146.25个基点,有5个基点的费用.

两部分贷款均有三年宽限期,之後分五个半年等额偿还,平均期限为四年.

贷款将做营运资本之用.

银行答覆期限为9月2日,若银行在8月26日及之前承诺贷款,则可额外取得5个基点费用.

荣成纸业旗下六家中国子公司在2011年5月取得1.52亿美元的五年期贷款,含所有费用价码为137.6-140.3个基点,利率较LIBOR加码135个基点.(完)