〔表格〕台湾7月末外汇存底4,007.66亿美元,较上月增4.4亿

路透台北8月5日电---台湾央行周五公布,7月末外汇存底为4,007.66亿美元,较6月的4,003.26亿美元增4.4亿或0.1%.

央行表示,主因欧元对美元贬值折计美元减少之金额抵销部分外汇存底投资运用收益所致.

若不计黄金的持有存量,台湾的外汇存底居全球第四大--排名在中国、日本以及俄罗斯之後.

央行并表示,7月底外资持有国内股票及债券按当日市价计算及存款合计2,386亿美元,占外汇存底约60%.

根据美国财政部公布的最新资料显示,2011年5月末为止,台湾持有1,534亿美元美国公债,持有量排在第六位,较4月的1,545亿美元减少11亿美元.相较今年1月的纪录高位--1,572亿美元,亦已减持了38亿美元、合约1,102亿台币.(以汇价29元计)

来自台湾持有者大宗可能主要来自于台湾央行,以及寿险、银行或企业等.全球各国持有美国国债金额请点击(www.ustreas.gov/tic/mfh.txt)

以下是外汇存底变化:

外汇存底 较上月变化 外资持有股、债金额 占外汇存底

按市价计算 比例(%)

(亿美元) (%) (亿美元)

2011年

7月底 4,007.66 +0.11 2,386 60

6月底 4,003.26 +0.40 2,464 62

5月底 3,986.83 -0.21 2,601 65

4月底 3,995.41 +1.76 2,601 65

3月底 3,926.26 +0.50 2,377 61

2月底 3,906.9 +0.92 2,351 60

1月底 3,871.11 +1.34 2,544 66

2010年

12月底 3,820.1 +0.73

11月底 3,792.57 -1.20

10月底 3,838.35 +0.88

9月底 3,805.05 +2.26

8月底 3,720.63 +0.53

7月底 3,701.1 +2.13

6月底 3,623.78 +0.63

5月底 3,601.2 +0.72

4月底 3,575.57 +0.71

3月底 3,550.4 +0.66

2月底 3,527.29 +0.58

1月底 3,507.11 +0.72

资料来源:台湾央行.(完)

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