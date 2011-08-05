《国际油市分析》最新数据显示美国库存下降,布兰特原油高升水惹质疑

路透纽约8月4日电---美国最新石油库存报告与石油交易商的普遍想法截然相反.交易商认为,在美国中部地区,严重过剩的加拿大和美国页岩原油还在不断增多,令布兰特与美国原油期货价格之间的升水触及纪录高位.

但数据显示,上周美国中西部及库欣的商业原油库存降至年内最低.中西部地区(亦即PADD 2区)的库存低于上年同期,为12个月来首见.

过去两年里,每当美国中西部地区库存下降时,布兰特/美国原油期货价差通常都会随之缩窄.

但这次情况恰恰相反,布兰特较美国原油期货升水CL-LCO1=R持于每桶21美元,接近纪录高位.

对于布兰特原油期货价格高出美国西德克萨斯中质油价格如此之多,许多分析师难以给出合理解释.两种原油规格类似,过去常常是美国原油价格略高于布兰特原油.

但1月以来,布兰特原油较美国原油升水就在不断上升,最常提起的理由是中西部过剩原油库存越来越多,一方面北达科他州和加拿大的供应源源不断涌入该地区,另一方面向南输送的石油管线尚未搭建.

现在有人质疑,既然中西部库存下降,布兰特原油较美国原油升水为何还如此之高.有人称,金融投机大户或许是幕後推手,另有人认为中西部库存下降只是暂时现象,很快又将大增至过剩.

"如此高的升水让我认识到,一些大银行或一些最大的石油交易商/炼油商正针对价差作投机,并把布兰特原油价格推到不合理的高位."美国能源交易咨询公司Cameron Hanover的Peter Beutel说道.

布兰特原油期货价格周三报每桶逾113美元,美国原油期货价格则低于92美元.欲浏览图表,请点击(tp://r.reuters.com/cum92s)

洲际交易所(ICE)(ICE.N)首席执行官周三对记者称,美国西德克萨斯中质油(WTI)合约没能反映出全球油价状况,令其指标地位受到削弱.

但Beutel表示,其他人认为持续巨大的价差表明,布兰特原油价格正被投机客扭曲,或许幅度还很大.

"目前哪个合约是不错的全球指标?哪个都不是."

**中西部库存下降**

能源资料协会(EIA)周三公布数据显示,上周中西部PADD 2区商业原油库存减少210万桶至9,740万桶,为年内最低,较4月触及的历史高位低了990万桶.