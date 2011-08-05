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亚洲 | 2011年 8月 5日 星期五 17:10 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净增781.3亿台币

路透台北8月5日电---台湾央行本周定期存单发行馀额净增781.3亿台币,央行存单未到期馀额为6兆7,890.7亿台币.上周存单发行量净增243.5亿.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

8月1日(一) 1,752.70 1,918.50 +165.80

8月2日(二) 356.00 936.00 +580.00

8月3日(三) 2,290.00 2,469.50 +179.50

8月4日(四) 654.00 729.00 +75.00

8月5日(五) 1,348.00 1,129.00 -219.00

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总计 6,400.70 7,182.00 +781.30

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

8月1日(一) 153.00 141.00

8月2日(二) 87.00 52.00

8月3日(三) 212.00 63.00

8月4日(四) 71.00 45.00

8月5日(五) 126.00 100.00

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总计 649.00 401.00 (完)

--记者 张雅菁; 审校 林高丽

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