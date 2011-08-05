《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净增781.3亿台币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月5日电---台湾央行本周定期存单发行馀额净增781.3亿台币,央行存单未到期馀额为6兆7,890.7亿台币.上周存单发行量净增243.5亿.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
8月1日(一) 1,752.70 1,918.50 +165.80
8月2日(二) 356.00 936.00 +580.00
8月3日(三) 2,290.00 2,469.50 +179.50
8月4日(四) 654.00 729.00 +75.00
8月5日(五) 1,348.00 1,129.00 -219.00
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总计 6,400.70 7,182.00 +781.30
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
8月1日(一) 153.00 141.00
8月2日(二) 87.00 52.00
8月3日(三) 212.00 63.00
8月4日(四) 71.00 45.00
8月5日(五) 126.00 100.00
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总计 649.00 401.00 (完)
--记者 张雅菁; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。