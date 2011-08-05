〔爱尔兰评等〕标准普尔确认爱尔兰投资级评等,展望稳定

路透都柏林8月5日电---评等机构标准普尔周五确认爱尔兰的投资级评等,并称爱尔兰政府可望在2014年之前重回债市.数周前,另一家评等机构穆迪将爱尔兰评级调降至垃圾级.

标准普尔称,爱尔兰评等反映了标普对爱尔兰政府稳定财政决心及能力的看法,标普相信,支持整顿财政的强力政治共识,将维持爱尔兰的信用.

标普表示,预计到2014年1月时,爱尔兰的边际融资成本将在6%左右或更低,目前为10%以上.

标普称,爱尔兰的债务相对国内生产总值(GDP)之比将在2013年达到110%触顶,到2015年将降至103%.(完)