〔台湾货币市场〕短率大致持稳,下周关注外资动向及央行冲销(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 短率大致持稳,短钱充裕

* 央行一年期存单标售高于182天期存单利率

* 下周关注外资动向及央行冲销

记者 张雅菁

路透台北8月5日电---台湾银行间短期利率周五大致持稳,整体市场短钱供应充裕,找钱不难.预期下周在央行一年期存单发行後,资金水位将有所下降,然而松紧程度须视在国际金融情势动荡之际,央行将如何控制冲销力道.

市场交易人士表示,今日一年期存单标售的平均利率未再低于182天期央行存单利率,且投标倍数下降,反映出外商银抢标力道减弱.後市将必须密初观察国际资金流向,以及央行的公开市场操作,甚至是重新审视央行升息前景.

"下周央行应该会再收紧,但国际情势不明朗,不知道央行会怎麽做,"一金控银行人士称.

台湾央行今日例行标售1,000亿台币364天期定期存单,加权平均得标利率为1.054%.落于市场预估区间的低档,较上月的1.049%升0.5基点,且高于182天期存单利率1.050%.

市场人士指出,此次高标落在1.077%,上月标售时为1.071%.而今日投标倍数2.65,为央行去年4月开始按月标售以来的次低水准.[ID:nCT0388204]

外商银人士表示,近日国际金融情势动荡促外资汇出,且部份外商银的海外总行对于台湾资产配置额度有所限缩,因此降低外商银大力压低利率抢标的需求.

金融业隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.385%,上日在0.382%;区间为0.286-0.760%,同上日在0.286-0.760%.

2-7天拆款利率区间在0.379-0.800%,上交易日在0.338-0.810%.

台湾股市周五收盘暴跌5.58%,创近一年收盘新低,追随美股和亚洲股市的颓势.台币兑美元TAIFX1则是收贬7.3分,外资的美元买需增加,但出口商亦趁势抛汇.[ID:nCT0388054]

**短票利率持续偏低档**

短票方面,票券商表示,逢周五发票量虽略有增加,但在台股崩跌下,筹资需求并不如以往周五的热络;今日次级市场藉由利率较低的拆款或法人承作,即可顺利消化,银行间承作利率持续偏低档.

对于下周市况,票券商人士表示,主要必须观察台股若持续不振,发票量恐怕也难有起色;而另一方面,若台股疲势牵动四大政府基金进场护盘,可能将暂泊在短票市场的资金抽离,而影响资金供给量.

30天期内短票主要利率多集中在0.86%,同上日.

台湾央行今日共发行1,129亿台币存单.相较存单到期金额1,348亿,存单发行馀额减少219亿.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期共1兆6,077.5亿台币,依序为周一7,441亿、周二567亿、周三4,047亿、周四1,143亿、周五2,879.5亿.

下周主要紧缩因子为周一1,000亿台币央行一年期存单交割,周四300亿台币国库券交割.[ID:nCT0387090]

拆款中心数据PIBC显示,周五当日超额准备为负321亿台币,至周日累计超额准备为负817亿台币,加计前期1%的超额准备为110亿台币.

**公债附买回利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率持平.今日有大型公司发放现金股利,令部分投信承受赎回卖压,不过整体市场尚称平稳,利率大致上没有变化.

资金调度人士表示,盘初见到投信业赎回,令资金状况稍嫌吃紧,但接近尾盘,又见投信回到市场上寻求消化资金.因此,交易商以到期续作为主,若有资金缺口出现,补齐也不难.

"因为股利发放,钱在这个大池子里移来移去,大家资金状况都不大相同,"一证券商资金调度人士说.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.65-0.68%,同于上日.

周五台塑(1301.TW)发放现金股利,金额416亿台币.(完)