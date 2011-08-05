〔独家新闻〕欧洲央行管委会内部反对买债计画一派以德国为首(更新版)

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(新增分析师评论)
路透法兰克福8月5日电---央行消息人士周五表示,四名欧洲央行委员投票反对重启公债购买计画,反对势力以来自德国的魏德曼及史塔克为首.
魏德曼为德国央行总裁,史塔克掌理欧洲央行经济部门,两人皆为欧洲央行重量级官员,他们反对重启买债计画的立场,可能会阻挠将意大利债券纳入购买范围的企图.
交易商称,欧洲央行周四决定重启计画後,买进了爱尔兰及葡萄牙公债.
"如果这是欧洲央行的回应,那就好比是出动消防车回应,却是开到错的地点,"Berenberg银行经济分析师Holger Schmieding称."这救不了火,而且有损消防队的公信力."
另一名欧洲央行管委会成员柯恩(Luc Coene)周五表示,欧洲央行有可能买进意大利及西班牙公债,只要这些国家采取措施,改善预算问题.
柯恩的谈话暗示,欧洲央行方面不会立即采取行动买进意大利及西班牙债券,也呼应了欧洲央行总裁特里谢的看法.
四个官员投票反对重启买债计画,显示欧洲央行管委会23位成员之间存在严重分歧.
消息人士称,除了史塔克及魏德曼,另外两名投票反对的委员来自比荷卢经济联盟国家.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王洋
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