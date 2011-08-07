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亚洲 | 2011年 8月 7日 星期日 09:32 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月5日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 90.99 +0.20 +0.22 7065849

搜狐 (SOHU.O) 73.31 +0.02 +0.03 2711478

网易 (NTES.O) 44.44 +0.54 +1.23 1245609

百度 (BIDU.O) 140.99 -2.93 -2.04 14898702

亚信科技 ASIA.O 11.62 -1.29 -9.99 3344216

侨兴环球电话 XING.O 1.06 +0.02 +1.92 705406

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.56 -0.02 -0.17 6908210

联电 (UMC.N) 2.03 -0.06 -2.87 1651349

日月光 (ASX.N) 4.67 -0.26 -5.27 618519

矽品精密 (SPIL.O) 4.35 -0.20 -4.40 3224909

和信超媒体 (GIGM.O) 1.03 -0.01 -0.96 205073

友达 (AUO.N) 4.75 -0.27 -5.38 1139731

中华电信 (CHT.N) 34.23 -0.28 -0.81 247436

台湾国际航电 (GRMN.O) 31.95 +1.81 +6.01 2741538

香港

中华网 CHINA.O 1.32 -0.10 -7.04 330909

中国移动 (CHL.N) 47.25 -0.92 -1.91 770204

中国联通 (CHU.N) 19.27 -0.06 -0.31 1386478

中国电信 (CHA.N) 60.28 -0.22 -0.36 95472

中芯国际 (SMI.N) 2.72 -0.04 -1.45 175306

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.95 -0.23 -5.50 781

(完)

--整理 张若琪

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