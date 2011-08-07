《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月5日

台湾债市：10年新券发行前交易首日殖利率开低于预期，反应美债利多
路透台北2月7日 - 台湾10年106/4 首日发行前交易殖利率周二盘初低于预期；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市 。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 90.99 +0.20 +0.22 7065849
搜狐 (SOHU.O) 73.31 +0.02 +0.03 2711478
网易 (NTES.O) 44.44 +0.54 +1.23 1245609
百度 (BIDU.O) 140.99 -2.93 -2.04 14898702
亚信科技 ASIA.O 11.62 -1.29 -9.99 3344216
侨兴环球电话 XING.O 1.06 +0.02 +1.92 705406
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.56 -0.02 -0.17 6908210
联电 (UMC.N) 2.03 -0.06 -2.87 1651349
日月光 (ASX.N) 4.67 -0.26 -5.27 618519
矽品精密 (SPIL.O) 4.35 -0.20 -4.40 3224909
和信超媒体 (GIGM.O) 1.03 -0.01 -0.96 205073
友达 (AUO.N) 4.75 -0.27 -5.38 1139731
中华电信 (CHT.N) 34.23 -0.28 -0.81 247436
台湾国际航电 (GRMN.O) 31.95 +1.81 +6.01 2741538
香港
中华网 CHINA.O 1.32 -0.10 -7.04 330909
中国移动 (CHL.N) 47.25 -0.92 -1.91 770204
中国联通 (CHU.N) 19.27 -0.06 -0.31 1386478
中国电信 (CHA.N) 60.28 -0.22 -0.36 95472
中芯国际 (SMI.N) 2.72 -0.04 -1.45 175306
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.95 -0.23 -5.50 781
(完)
--整理 张若琪
路透台北2月7日 - 台湾10年106/4 首日发行前交易殖利率周二盘初低于预期；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市 。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/刘秀红；审校 杜明霞/陈宗琦)
交易商还称，虽然OPEC和俄罗斯迄今已经总计减产至少110万桶/日，但其他地区产量增加以及有迹象显示需求增长放缓，可能暗中破坏减产努力。