《美股一周展望》投资人力图摆脱恐慌,标普调降美国评等令市场添变数

台湾汇市：外资买汇稍强令台币回贬至31大关附近，股市维稳
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。
* 标准普尔500指数创2008年11月以来最大单周跌幅
* 美国联邦公开市场委员会8月9日会议料无多少选项
* 意大利誓言实施撙节
* 标准普尔调降美国评等可能让投资人不安
记者 Rodrigo Campos
路透纽约8月5日电---华尔街本周陷入大恐慌但幸存下来.不过冲击力道使投资人陷于困境.
标准普尔500指数在创下近三年最大单周跌幅後,已进入修正阶段,市场已然下调标普500指数年底的预估.黄金和瑞郎等避险资产上涨.
经济成长放缓,近日美国国会削减预算的立法可能进一步抑制经济活动.
这使得前路充满变数.因此,投资人对後续几周能有什麽预期呢?
"一言以蔽之,就是震盪."花旗集团策略师Jamie Searle表示.
市场恐慌情绪指标--芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数.VIX周四创2007年出以来最大单日百分比涨幅.
而标准普尔周五将美国的AAA评等调降至AA+,成为另一项引发担忧的源头.标普在报告中对美国立法者是否能达成控制赤字所需的共识,听似看法悲观.标准普尔调降评级,就是因为担心美国政府的预算赤字问题.
"这引发的长期的意涵令人气馁."Harris Private Bank投资长Jack Ablin称."短期而言,美国公债仍是避险的首选."
直到6月为止,股市投资人仍能仰赖美国联邦储备理事会(FED,美联储)持续对体系挹注的资金,提高股价和大宗商品价格.美联储第二轮量化宽松(QE2)用来购买资产的6,000亿美元使市场资金充斥,有助压低利率.但此景不再.
在美国国会陷入政治僵局,几乎使该国濒临违约及抑制支出的激烈政治角力後,罕有人认为还会推出什麽财政刺激举措.而美联储在周二即将展开的会议後,也不太可能采取什麽额外行动.
"鉴于我们所处的债务状况,肯定不会推出任何财政刺激举措."Windham Financial Services首席投资策略师Paul Mendelssohn指出."有太多不同意见,华府运作功能失调程度如此之高,美联储主席贝南克在采取任何行动前都需三思."
由于经济成长疲弱,且市场上普遍意识到欧美政界均无力因应逐步攀升的政府债务,二度衰退的疑虑悄然再起.
欧洲方面,最初打击爱尔兰、希腊和葡萄牙的信贷危机逐渐升级,欧元区第三大经济体意大利现已有被卷入的危险.债券收益率(殖利率)本周飙升至逾10年来最高,令投资者忧心意大利是否能为其预算筹措资金并达至预算平衡.
意大利在纽约周五午盘交易时段誓言加速撙节举措和社会改革,以换取欧洲央行的融资协助.
**恶性循环**
标准普尔500指数周线下挫7.2%,创2008年11月第三周以来单周最大百分比跌幅;过去10个交易日有九日都下跌.
卖压全面涌现,纽约证券交易所(NYSE)、NYSE Amex和Nasdaq市场当周日均成交量激增至116亿股.比截至上周为止的一年日均成交量75亿股大幅跳增55%.
本周市场所见的狂暴走势还不只抑制了投资者信心.紧张不安的消费者推迟支出.企业的产品和服务销不出去,获利无法增加.股价下跌,引发恶性循环.
"金融市场将有数年时间会三不五时恐慌混乱,而且无法提供人们希望见到的投资报酬,"Research Affiliates董事长Rob Arnott称.
在美国国内生产总值(GDP)估值被下调,全球制造业和服务业活动的疲弱数据出炉後,今年下半年经济成长加速的憧憬已经破灭.
"我目前就认为下半年GDP根本不可能会有3%的成长."Farr, Miller & Washington银行业分析师Keith Davis称."第三季开局就相当疲软,大家都正在下修预期."
瑞士信贷周五将标普500指数年底目标从1,450点下调7%至1,350点,2012年底目标则料为1,400点.
然而反向观点者的投资人则准备不理会那股恐慌,将其视为入市良机.
"我们心中最大的恐惧就是:'这是自我应验的预言吗?是市场波动性造成大家缩手?"Jones Villalta资产管理公司投资组合经理Thomas Villalta称.
"我认为,你会看到过个周末市场就平静下来,我料想随着投资人静下心来,重新评估情况,下周市场将好转."(完)
--编译 张若琪;审校 蔡美珍
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路透台北2月7日 - 台湾10年106/4 首日发行前交易殖利率周二盘初低于预期；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市 。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/刘秀红；审校 杜明霞/陈宗琦)