《一周市场焦点》後雷曼记忆再度萦绕,关注美联储决策

路透伦敦8月5日电---近三年了,但雷曼兄弟垮台後市场动盪的记忆又重现,萦绕投资者心头.

全球股市周五跌至11个月低点,势将创下2008年11月以来最大单周跌幅.货币市场正展现雷曼兄弟破产後同样的压力迹象.

投资人心头一大问号是,决策者会如何反应,市场上对于美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能提出第三轮量化宽松(QE3)的臆测正在升温.美联储将于周二开会.

欧洲央行已采取行动恢复买债,但并未买进西班牙和意大利公债;许多分析师认为要遏制市场的崩跌,欧洲央行需买进西、意两国债券.

然而周五公布的美国就业数据让市场略感释怀,而决策人士也需顾虑量化宽松造成的连锁效应--一般普遍认为,全球通胀升高需归因于美联储上一轮量化宽松措施.

"如果数据继续呈现疲弱,再2-3个月就有可能(美联储祭出QE3)."HSBC Global Asset Management全球及宏观策略主管Phil People表示.

"或许目前正处于低潮,或许并非低潮.现在还不明朗.但系统中流动性充裕,人们必须再展开投资."

市场上警示信号不断,正对当前卖压可能恶化发出警告.

日本周四进场干预阻升日圆,并承诺买进股债等资产以提振成长後,对全球各央行将采取进一步行动的预测升高.

欧洲央行宣布对亟需流动性的银行提供长期融资新计画,并在3月来首次恢复买债行动;在此同时瑞士、甚至土耳其在过去一周都意外降息.

市场争相转为持有现金,造成部份银行的沉重压力,因未投资的短期资金影响银行的资本率.

纽约梅隆银行(BK.N)目前对存款超过平均的大企业和资产管理客户收取费用,因该行已存款氾滥.

**货币市场压力**

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示,至8月3日止当周投资人自货币市场基金撤出近660亿美元,创一周资金净流出第二高的纪录.资金净流出金额最高纪录为2008年9月17日止当周所创.

欧洲货币市场是市场情况恶化的焦点所在,因金融股,特别是意大利金融股重挫,导致投资人全面削减对陷入困境欧元区成员国的曝险.

债券收益率(殖利率)利差扩大打击到股市和金融股,这种恶性循环使衡量融资成本的欧元银行间拆放款利率(Euribor)/隔夜利率交换(OIS)的利差扩大到57.7个基点,为2009年5月以来最高.

过去一周,股市卖压已使企业市值蒸发2.5兆(万亿)美元.市场恐慌情绪指标--波动性指数.VIX跳升至32.7,为2010年7月以来最高,也高于日本3月地震和海啸後的水准.

美联储决策者周二的政策会议将面临更大的压力,需衡量推出举措来提振摇摇欲坠的复苏,及对偏低的利率做出更强力承诺.

"对美国来说备选方案之一就是量化宽松,英国也是一样.但行动需更具针对性.如果采取可能奏效的行动,市场将会复苏.如果以长期来看,企业目前体质改善许多,资产负债表强劲,也有务实的企业计画."Cheviot Asset Management合夥人David Miller称.(完)