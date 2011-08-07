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亚洲 | 2011年 8月 7日 星期日 12:21 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数持平,受全球经济疑虑压抑

路透伦敦8月5日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五持平,经济成长放缓及新船交货速度的疑虑,令市场信心受创.

乾散货运价指数.BADI持平于1,268点,先前两个交易日上扬.但在连日小涨之前,指数曾连续下跌18个交易日,本周稍早跌至逾三个月低点,今年以来下跌超过25%.

全球经济疑虑,可能令乾散货船业者面临更大压力甚至破产危险,因煤炭货运费率跌至谷底,且先前景气理想时订购的大量新船交货.

"不过,近期巴拿马型船运市场可能获得一点支撑.中国热煤需求仍然强,热煤进口仍然很具吸引力."Commodore Research主管Jeffrey Landsberg称.

受台风梅花影响,日本及中国暂停数座石油、乾散货及货柜港口运作.

"因为台风梅花逼近,巴拿马型船舶港口壅塞情况势必加剧,"Landsberg称.

波罗的海海岬型船舶运价指数.BACI下滑0.17%,海岬型船舶平均获利微升至10,117美元.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI升0.2%.该型船舶平均获利报11,798美元.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张若琪

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