〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数持平,受全球经济疑虑压抑

路透伦敦8月5日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五持平,经济成长放缓及新船交货速度的疑虑,令市场信心受创.

乾散货运价指数.BADI持平于1,268点,先前两个交易日上扬.但在连日小涨之前,指数曾连续下跌18个交易日,本周稍早跌至逾三个月低点,今年以来下跌超过25%.