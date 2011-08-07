〔货币市场〕欧债危机疑虑刺激避险需求,美国国库券收益率逼近零

路透纽约8月5日电---美国国库券收益率周五成交水准接近零,某些甚至出现负值,因美国公债需求强劲,投资人预期欧洲将有更多震盪,而且可供资金停泊的安全工具所剩无几.

因担心意大利及西班牙恐怕无法从市场融资,拖累欧元区危机扩大,助燃了对美国公债的避险需求,而在此同时,美国国库券的供给仍然有限.

欧洲料将继续成为未来几周焦点,投资人希望欧洲央行及其他当局采取更强力回应,遏制欧债危机.

"美元资金市场似乎没有很大压力,但欧洲资金市场确实有些压力,我认为欧洲大概是最大焦点所在,"Eaton Vance投资组合经理Eric Stein称.

美国公债附买回市场隔夜借款利率USGCRPO=PX成交价变动不大,周五为5个基点.

若意大利及西班牙债券风险溢价上升,造成银行业者难以用于融资担保,则意大利及西班牙债市可能面临另一波重创.

意大利及西班牙的债券风险溢价上升,正逼近先前促使LCH.Clearnet调高爱尔兰及葡萄牙公债交易保证金的水准.LCH.Clearnet为欧洲债券主要结算所.LCH.Clearnet调高後,爱尔兰及葡萄牙债券收益率随之进一步攀升,两国先後接受纾困.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张若琪

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