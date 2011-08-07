《美债一周展望》收益率或需升高,新债标售才能吸引买家

* 财政部将标售720亿美元三年、10年、30年期公债

* 收益率或需升高,才能吸引买家

* 欧债风险可能仍能提振美国公债需求

路透纽约8月5日电---美国公债收益率(殖利率)或需由近10个月的低点上升,在下周的720亿美元公债标售活动中才能吸引买家购入.

美国周五公布的就业报告优于预期,协助美国公债收益率上升,逆转公债价格周四的多数涨幅.对欧洲和全球经济成长的疑虑令投资人周四追捧美债.

然而指标10年期美国公债收益率较两周前跌近0.5个百分点,并接近10月以来最低水准.

"问题在于这种水准能否引出买兴,还是得需打些折扣才能吸引买家."瑞银证券利率策略师Chris Ahrens称.

美国财政布将于周二标售320亿美元三年期公债,周三标售240亿美元10年期公债,周四则有160亿美元30年期公债.

标准普尔调降美国评等,也对美国公债造成压力.

尽管如此,Ahrens表示市场的反应或为时不长,且相对受控."其他两家债信评等机构暂时维持美国AAA评等,因此我认为大家应会往更远处看."

三年期公债US3YT=RR价格最新下跌7/32,收益率报0.49%,周五稍早曾降至纪录低点0.41%.

10年期公债US10YT=RR价格最新下跌1-8/32,收益率从周四尾盘的2.41%升至2.54%.30年期公债US30YT=RR价格跌2-22/32,收益率报3.81%,周四报3.67%,为10月以来最低水准.

**欧洲事态发展变数仍大**

相关当局仍在努力抑制欧洲债务危机扩大,事态发展也可能继续左右美国公债走势.部分人士担心意大利的危机可能扩大,使该国被摒拒于市场融资的门外.

"过去几周震盪加剧...这个月随着日子一天天过去,震盪的情况没有好转迹象." 花旗银行利率策略师Jamie Searle周五称.

纵使对意大利和西班牙的疑虑淡去,危机仍可能蔓延至欧元区其他国家.

"其他还需注意的就是,危机是否会进一步扩及比利时和法国等地."Searle称."一般而论我们认为(欧洲)固定收益市场功能仍相当不彰.(完)

--编译 张若琪;审校 蔡美珍

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