〔全球汇市〕8月2日止当周IMM投机客减少对美元的空头押注--CFTC

路透纽约8月5日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周投机客减持美元空头部位.

8月2日止当周,美元净空头部位降至248.0亿美元,前一周为254.2亿美元.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

8月2日当周 7月26日当周

多头仓位 78,855 72,114

空头仓位 20,022 20,812

净仓位 58,833 51,302

欧元(125,000欧元为1口)

8月2日当周 7月26日当周

多头仓位 58,313 60,177

空头仓位 56,550 43,139

净仓位 1,763 17,038

英镑(62,500英镑为1口)

8月2日当周 7月26日当周

多头仓位 43,266 33,312

空头仓位 38,127 32,090

净仓位 5,139 1,222

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

8月2日当周 7月26日当周

多头仓位 25,593 21,103

空头仓位 13,252 13,226

净仓位 12,341 7,877

加元(100,000加元为1口)

8月2日当周 7月26日当周

多头仓位 57,482 52,884

空头仓位 16,445 16,743

净仓位 41,037 36,141

澳元(100,000澳元为1口)

8月2日当周 7月26日当周

多头仓位 91,352 92,174

空头仓位 15,754 10,736

净仓位 75,598 81,438

(完)

--编译 张若琪;审校 蔡美珍

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