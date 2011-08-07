〔全球汇市〕8月2日止当周IMM投机客减少对美元的空头押注--CFTC

台湾债市：10年新券发行前交易首日殖利率开低于预期，反应美债利多
路透台北2月7日 - 台湾10年106/4 首日发行前交易殖利率周二盘初低于预期；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市 。
路透纽约8月5日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周投机客减持美元空头部位.
8月2日止当周,美元净空头部位降至248.0亿美元,前一周为254.2亿美元.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
8月2日当周 7月26日当周
多头仓位 78,855 72,114
空头仓位 20,022 20,812
净仓位 58,833 51,302
欧元(125,000欧元为1口)
8月2日当周 7月26日当周
多头仓位 58,313 60,177
空头仓位 56,550 43,139
净仓位 1,763 17,038
英镑(62,500英镑为1口)
8月2日当周 7月26日当周
多头仓位 43,266 33,312
空头仓位 38,127 32,090
净仓位 5,139 1,222
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
8月2日当周 7月26日当周
多头仓位 25,593 21,103
空头仓位 13,252 13,226
净仓位 12,341 7,877
加元(100,000加元为1口)
8月2日当周 7月26日当周
多头仓位 57,482 52,884
空头仓位 16,445 16,743
净仓位 41,037 36,141
澳元(100,000澳元为1口)
8月2日当周 7月26日当周
多头仓位 91,352 92,174
空头仓位 15,754 10,736
净仓位 75,598 81,438
(完)
--编译 张若琪;审校 蔡美珍
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路透台北2月7日 - 台湾10年106/4 首日发行前交易殖利率周二盘初低于预期；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市 。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/刘秀红；审校 杜明霞/陈宗琦)
交易商还称，虽然OPEC和俄罗斯迄今已经总计减产至少110万桶/日，但其他地区产量增加以及有迹象显示需求增长放缓，可能暗中破坏减产努力。