版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 7日 星期日 15:47 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金8月2日持仓报告(表)

路透8月5日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年8月2日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(529,403口)

291,974 44,799 15,714 155,014 442,648 462,702 503,161 66,701 26,242

较7月26日变动(减少7,051口)

13,501 1,943 -8,550 -3,246 1,415 1,705 -5,192 -8,756 -1,859

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

55.2 8.5 3.0 29.3 83.6 87.4 95.0 12.6 5.0

各类交易商数量(总计为375家)

239 64 56 46 55 308 155 (完)

--编译 张若琪;审校 蔡美珍

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐