〔CFTC报告〕COMEX期金8月2日持仓报告(表)

台湾汇市：外资买汇稍强令台币回贬至31大关附近，股市维稳
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。
路透8月5日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年8月2日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(529,403口)
291,974 44,799 15,714 155,014 442,648 462,702 503,161 66,701 26,242
较7月26日变动(减少7,051口)
13,501 1,943 -8,550 -3,246 1,415 1,705 -5,192 -8,756 -1,859
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
55.2 8.5 3.0 29.3 83.6 87.4 95.0 12.6 5.0
各类交易商数量(总计为375家)
239 64 56 46 55 308 155 (完)
--编译 张若琪;审校 蔡美珍
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。
路透台北2月7日 - 台湾10年106/4 首日发行前交易殖利率周二盘初低于预期；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市 。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/刘秀红；审校 杜明霞/陈宗琦)