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市场报道 | 2011年 8月 7日 星期日 15:47 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜8月2日持仓报告(表)

路透8月5日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年8月2日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(156,089口)

51,036 26,773 19,719 67,296 93,515 138,051 140,007 18,038 16,082

较7月26日变动(减少51口)

-570 -242 401 1,461 378 1,292 537 -1,343 -588

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.7 17.2 12.6 43.1 59.9 88.4 89.7 11.6 10.3

各类交易商数量(总计为209家)

77 57 44 48 49 154 134 (完)

--编译 张若琪;审校 蔡美珍

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