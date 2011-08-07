〔CFTC报告〕COMEX期铜8月2日持仓报告(表)

台湾汇市：外资买汇稍强令台币回贬至31大关附近，股市维稳
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。
路透8月5日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年8月2日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(156,089口)
51,036 26,773 19,719 67,296 93,515 138,051 140,007 18,038 16,082
较7月26日变动(减少51口)
-570 -242 401 1,461 378 1,292 537 -1,343 -588
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
32.7 17.2 12.6 43.1 59.9 88.4 89.7 11.6 10.3
各类交易商数量(总计为209家)
77 57 44 48 49 154 134 (完)
--编译 张若琪;审校 蔡美珍
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。
路透台北2月7日 - 台湾10年106/4 首日发行前交易殖利率周二盘初低于预期；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市 。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/刘秀红；审校 杜明霞/陈宗琦)