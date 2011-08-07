〔CFTC报告〕CBOT小麦期货8月2日持仓报告(表)

台湾汇市：外资买汇稍强令台币回贬至31大关附近，股市维稳
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。
路透8月5日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年8月2日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(431,604口)
76,012 117,384 63,464 251,646 186,420 391,122 367,268 40,482 64,336
较7月26日变动(增加11,047口)
798 6,006 -876 10,017 3,669 9,939 8,799 1,108 2,248
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
17.6 27.2 14.7 58.3 43.2 90.6 85.1 9.4 14.9
各类交易商数量(总计为387家)
98 149 129 82 111 271 316 (完)
--编译 张若琪;审校 蔡美珍
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。
路透台北2月7日 - 台湾10年106/4 首日发行前交易殖利率周二盘初低于预期；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市 。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/刘秀红；审校 杜明霞/陈宗琦)