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市场报道 | 2011年 8月 7日 星期日 15:40 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货8月2日持仓报告(表)

路透8月5日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年8月2日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(431,604口)

76,012 117,384 63,464 251,646 186,420 391,122 367,268 40,482 64,336

较7月26日变动(增加11,047口)

798 6,006 -876 10,017 3,669 9,939 8,799 1,108 2,248

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

17.6 27.2 14.7 58.3 43.2 90.6 85.1 9.4 14.9

各类交易商数量(总计为387家)

98 149 129 82 111 271 316 (完)

--编译 张若琪;审校 蔡美珍

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