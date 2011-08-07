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市场报道 | 2011年 8月 7日 星期日 15:42 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货8月2日持仓报告(表)

路透8月5日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年8月2日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,234,631口)

448,697 95,486 95,271 549,755 811,232 1093723 1001989 140,908 232,642

较7月26日变动(增加31,258口)

18,926 -4,279 6,373 5,393 25,382 30,692 27,476 566 3,782

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.3 7.7 7.7 44.5 65.7 88.6 81.2 11.4 18.8

各类交易商数量(总计为822家)

229 146 172 201 377 522 624 (完)

--编译 张若琪;审校 蔡美珍

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