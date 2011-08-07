〔CFTC报告〕CBOT大豆期货8月2日持仓报告(表)

台湾汇市：外资买汇稍强令台币回贬至31大关附近，股市维稳
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。
路透8月5日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年8月2日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(512,382口)
177,002 58,224 47,876 235,535 338,641 460,413 444,741 51,969 67,641
较7月26日变动(减少25,186口)
-14,557 2,340 -5,694 1,360 -15,838 -18,891 -19,192 -6,295 -5,994
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
34.5 11.4 9.3 46.0 66.1 89.9 86.8 10.1 13.2
各类交易商数量(总计为540家)
189 120 141 97 188 360 399(完)
--编译 张若琪;审校 蔡美珍
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。
路透台北2月7日 - 台湾10年106/4 首日发行前交易殖利率周二盘初低于预期；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市 。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/刘秀红；审校 杜明霞/陈宗琦)