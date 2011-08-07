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市场报道 | 2011年 8月 7日 星期日 15:44 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货8月2日持仓报告(表)

路透8月5日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年8月2日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(512,382口)

177,002 58,224 47,876 235,535 338,641 460,413 444,741 51,969 67,641

较7月26日变动(减少25,186口)

-14,557 2,340 -5,694 1,360 -15,838 -18,891 -19,192 -6,295 -5,994

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.5 11.4 9.3 46.0 66.1 89.9 86.8 10.1 13.2

各类交易商数量(总计为540家)

189 120 141 97 188 360 399(完)

--编译 张若琪;审校 蔡美珍

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