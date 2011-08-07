〔CFTC报告〕CBOT大豆期货8月2日持仓报告(表)

台湾汇市：外资买汇稍强令台币回贬至31大关附近，股市维稳

路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。